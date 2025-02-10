黑熊學院鼓吹美利益優先　謝寒冰轟舔美賣台

針對黑熊學院在臉書發文提到“美國利益優先，台灣要適時跟上”相關內容，媒體人謝寒冰在臉書痛批賣台。（照:謝寒冰粉絲團） 中評社台北2月10日電／美國總統特朗普再度上台後發動關稅戰，前“立委”郭正亮痛批賴清德只會內鬥，不會為台灣籌劃因應措施。媒體人謝寒冰表示，政府補助的黑熊學院竟鼓吹“美國利益優先，台灣要適時跟上”，怒轟舔美賣台如此明目張膽、理直氣壯，標準的台奸嘴臉，這不是出賣台灣什麼是出賣台灣？



“美國利益優先，台灣要適時跟上！”黑熊學院5日在粉專發文表示：特朗普當然是個充滿爭議的政治人物。然而如同我們一直強調，特朗普以美國利益為優先，完全是人之常情。這既是他的競選口號，也是他的個人風格。作為美國民選總統，他首先必須回應的是支持他的國民，政策思考邏輯自然以美國為核心。當美國的利益廣泛地存在於當前的國際秩序之中，美國於全球的行動上，“自由、開放、公平”的價值利益就是美國的核心利益。這也應該是當代不可撼動的價值，也是台灣多年來追求的目標。如今，我們不會、也不可能再逆向而行。



謝寒冰8日發文提出質疑，黑熊學院舔美賣台如此明目張膽、理直氣壯，標準的台奸嘴臉，還好意思說特朗普的美國是“自由、開放、公平”，還什麼“當代不可撼動的價值”？他直呼：這不是出賣台灣，什麼是出賣台灣？



有網友留言表示“沈伯洋、黑熊，你們要是真的愛台灣，就全部帶去加入‘中華民國國軍’，當兵保台，‘國家’需要你們，還在搞私人武裝部隊？”、“把我們的利益當什麼了”。