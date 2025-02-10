賴邀五院長會談　韓國瑜佩戴青天白日旗徽章

賴清德贈送禮品給韓國瑜。（照片：府方直播畫面） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）賴清德為化解朝野對立氣氛，邀五院院長今日入府會談，將近下午3點時，由賴清德、蕭美琴等人領著五院院長進到府內三樓大禮堂。“立法院長”韓國瑜是這場會面的關注焦點，他西裝衣領別著青天白日旗徽章，還打上藍白相間的領帶。包括賴清德與五院院長，衹有韓國瑜佩戴青天白日旗徽章。



賴清德與蕭美琴一起領著五院院長等進入三樓大禮堂。賴旁邊是“行政院長”卓榮泰，蕭旁邊則是“立法院長”韓國瑜，四人走在第一排進入大禮堂。



接著入座時的位置安排，賴清德、蕭美琴坐在一起，賴旁邊是“總統府”秘書長潘孟安，潘旁邊才是韓國瑜，卓坐在蕭旁邊。



會談一開始由賴清德致詞，接著贈送禮品與大合照。大合照除了正常的拍一張外，司儀還要大家握拳拍一張，象徵共同為台灣打拼。



韓國瑜今天打上藍白相間的領帶出席，賴清德則打上他最喜愛的紫色領帶。



賴清德致詞之後準備“花開富貴 五福臨門”紅花響杯五入禮盒，送給五院院長；另外準備“花開富貴相輔相成”紅花響杯二入禮盒，送給五院其他代表。



賴清德致贈禮品前，司儀介紹表示，“總統”深刻感受民眾對社會團結安定、台灣進步發展的殷切期盼，因此今日召集五院在“總統府”會商國政，希望能增進院際協調與合作。賴也用心準備了“花開富貴 五福臨門”紅花響杯禮盒送給五院院長，這5個紅花響杯象徵“五權分立、五院合作，五院團結”的意涵。



司儀也介紹，賴清德也特地準備了“花開富貴 相輔相成”紅花響杯2入組禮盒，於會後送給五院其他代表，藉此勉勵大家相互輔佐，增進雙向溝通。期盼透過今日的會商，緊密五院溝通橋樑，讓“國政”運作順利，“國家”持續繁榮。



除了蕭美琴、“總統府”分秘書長潘孟安，“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜、“司法院”代理院長謝銘洋、“監察院”副院長李鴻鈞、“考試院長”周弘憲等人出席。



五院正副院長抵府後，全體與會者至大禮堂，賴在開場時贈禮及合影，並直播上述過程，接著擬於3時25分起閉門會商，預計至下午5時。直播時間約10分鐘。