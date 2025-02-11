中評關注：黃國昌擂反罷戰鼓　雙北關鍵佈局

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北2月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選15日投票，代理主席黃國昌已悄悄在雙北佈局，要從前主席柯文哲曾執政過的台北市罷免綠委發揮影響力，後續擴展到新北市，再加上黃國昌上週表態不排斥與藍營有協調機制，顯見黃國昌已開始為2026地方首長選舉投出風向球佈局，端看藍營如何接球，首個測試“藍白合”的點或許是宜蘭縣。



藍綠已在全台街頭巷尾賣力連署罷免對方“立委”，白營在黃國昌9日晚上於臉書號召公民加入“掃除綠衛兵”行動，也正式參戰，三方皆以“公民”的名義互搏，這場早已變調的罷免大戰已成為藍綠白在“國會”之外的新一輪政治混戰。



黃國昌前天晚間的發文，讓媒體目光聚焦到黃國昌10日上午參與新北市樹林區的里長座談會上，席間中國國民黨籍新北市長侯友宜，與有意角逐下一任新北市長的綠委蘇巧慧、侯友宜想交棒的新北市副市長劉和然都出席，讓這場里長行動治理座談會議，瀰漫著一股2026新北市長選舉的煙硝味。



值得注意的是，黃國昌透露光是在台北市就有逾400人搶當罷免綠委志工，且這禮拜就會有具體行動，而台北市的區域綠委有3人，分別是吳思瑤、吳沛憶及王世堅，其中黃國昌就曾點名吳思瑤、吳沛憶不適任，黃國昌的策略正是在台北市引起“藍白合作拚罷免綠”的話題性，並陸續擴大到新北市的綠委李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘，而時間只要一拉長，政治能量就能帶到2026地方選舉。



黃國昌上個禮拜拋出2026六都首長選舉“不排斥與藍營有協調機制”，從藍白執政六都的現實來看，台北市、桃園市都有現任地方首長要連任，台中市又有“立法院副院長”江啟臣強棒等著，台南市、高雄市又有綠營重兵把守，藍白若真的要有意義的合作，衹有新北市長選舉，畢竟目前藍營在新北市還未有聲量超群的政治明星參戰。