台軍249億元新台幣買美NASAMS系統

台灣向美國採購3套“國家先進地對空飛彈系統”（NASAMS）防空飛彈系統。（照片：Kongsberg官網） 中評社台北2月10日電／台灣向美國採購3套“國家先進地對空飛彈系統”（NASAMS）強化空防，根據政府電子採購網10日公布的決標資訊顯示，台“國防部”委託駐美軍事代表團，已與美國完成防空飛彈系統採購案的簽約事宜，全案預算金額為新台幣249億元8500萬5783元。而這項新購裝備將於6年內籌獲完畢。



美國國防部國防安全合作局（DSCA）去年10月25日公告，美國國務院已同意對台灣軍售國家先進地對空飛彈系統、L頻段雷達換裝案及非L頻段雷達換裝案，共斥資19.88億美元（約新台幣652億元）。隨後，軍方於今年1月公告，包括防空飛彈系統彈藥、L頻段機動雷達採購案、非L頻段機動雷達採購案，都已與美方簽約完畢，三案合計243億餘元，須於2034年以前完成履約。



決標資訊中也顯示，“國防部”委託駐美軍事代表團，與美國在台協會（AIT）完成該“防空飛彈系統”採購案，履約時間從2025年1月14日至2030年12月31日，預估花6年的時間，履約地點為台北市松山區、新北市淡水區。另據悉，首套系統有機會於今年交付。



根據美國安合局發布資訊，台灣採購3套NASAMS系統，還附帶採購123枚先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM－ER），射程可達50公里左右，未來部署在雙北地區，將可為首都圈防空戰力增添一道保險，剛好補上愛國者、天弓飛彈，以及陸劍二、復仇者飛彈系統之間的戰力空缺。另外，NASAMS系統亦可採用AIM－120先進中程防空飛彈、AIM－9X Block II型“響尾蛇”（Sidewinder）短程防空飛彈，與台灣F－16V戰機可使用彈種互通，可降低後勤門檻並增加運用彈性。