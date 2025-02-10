台“數發部”哭窮　稱預算遭刪無法發展AI

台“數發部長”黃彥男主持新春記者會並進行簡報。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）台“數位發展部長”黃彥男10日主持新春記者會，在簡報時提到此次“立法院”對“數發部”提出的新台幣86億元總預算，被刪除40%、凍結20%，已影響各方面政策，包括無法採購40片GPU圖形處理器的AI晶片、喪失訓練100個AI模型機會，還有停止包括參與APEC亞太經濟合作會議在內的相關國際研討會等，已對“數發部”的政策執行形成巨大影響。



“數位發展部”10日下午舉行新春記者會，列席官員有“數發部長”黃彥男、政務次長闕河鳴、林宜敬、常務次長葉寧、主任秘書胡貝蒂、數位產業署長林俊秀、資通安全署長蔡福隆、資通安全研究院長林盈達、數位策略司長蔡壽洤、韌性建設司長牛信仁、數位國際司長莊盈志、資訊管理司長曾文方、數位政府司長王誠明、資料創新司長莊明芬等。



黃彥男簡報表示，經費預算被刪補助，有關資安產業經費都停止，也影響數位憑證皮夾政策，還有相關的國際研討會也停止，包括台日交流、APEC等國際處組織會議、台灣全球駐外館資安健診技術服務、台灣與歐洲的相關演練等，這些原本是今年的目標，卻都停止，當然國際組織方面也有牽涉主權問題。



黃彥男說，由於經費被刪滿蠻嚴重，“數發部”只能繼續爭取其他經費，仍會繼續推動強化數位韌性、發展數位經濟、推動打詐工作等今年三大方向目標。打詐方面，會加強納管臉書、Line、Google、TikTok等平台業者，還有電話詐騙也會防範。林宜敬補充說，舉例之前有人仿冒財經專家謝金河在Line群組行騙，警方、“數發部”尚無法順利防範禁止Line群措施，因此會加強推動打詐通報查詢網，都需要跨部會合作。



黃彥男也說，“數發部”持續協助推動AI產業，去年加起來已有新台幣8千多億產值，可望這2年破兆，可是數產署、資策會、資安院都受到預算被砍嚴重影響，“數發部”還是會尋求其他管道協助推動AI百工百業、遊戲產業等，還是樂觀看待。



針對“國科會”規畫2026年以1800億元科技預算，來持續發展5大信賴產業和“國家希望工程”，還有AI基本法草案。葉寧說，“數發部”也還在與“政院”持續討論中，包括醫療、“交通部”等，涉及AI都有分門別類，也會繼續諮詢業界。莊明芬說，以完成促進資料創新運用，相關意見也會再送“政院”討論有關立法的進度，草案出來也會再與各界溝通。