白營兩年條款熱戰　林育先：黨員大會共識決

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月11日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨15日進行黨主席補選，8席不分區“立委”是否延續前主席柯文哲訂下的“兩年條款”，於明年元月交棒，在黨內掀起波瀾。民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問表示，這件事對補選選情影響不大，卻是新任主席出爐後就要去面對的事，他認為透過黨員大會共識決才合理。



民眾黨目前8席“立委”皆是由政黨票產生的不分區“立委”，柯文哲主席任內訂下兩年條款，8席“立委”兩年後請辭，由不分區第9至16名補上。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



“兩年條款”是否會繼續執行，黨內近期吵翻天，參與補選的代理主席黃國昌、前白委蔡壁如在政見會上也對此交鋒。



民眾黨黨代表曾姸潔7日在臉書爆料“一堆人開始蠢蠢欲動，很多人想廢了兩年條款，如今柯主席不在，很多人的心都會跟著不在，現在又有人要開始搗亂、違背柯主席訂的制度…這不是加速黨的滅亡嗎？”引發討論。



對此，林育先表示，觀察目前黨內兩面意見都有，民眾黨八席“立委”很重要，黃國昌聲量最高又熟悉主導議事，後面能否承接上去不知道，白委林國成有當過四屆議員經驗，處理選民服務都很順暢、溝通無礙，地方也會擔心換人之後服務是否能維持服務的量能。畢竟南部看服務，“國會”攻防比較遠，地方比較關注切身的事。

