台公部門禁用TikTok　後續看美政策

台“數發部長”黃彥男。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）大陸AI模型DeepSeek，掀起全球狂潮，台官方以資安疑慮為由，下令公部門禁用。“數位發展部部長”黃彥男10日表示，並未限制民眾使用DeepSeek，美國的ChatGPT也禁止使用處理機敏性業務；短影片分享平台TikTok（抖音海外版）方面目前公務門也禁止，但會觀察美國總統特朗普政府政策的發展，再討論看看。



“數位發展部”10日下午舉行新春記者會，列席官員包括“數發部長”黃彥男、政務次長闕河鳴、林宜敬、常務次長葉寧、主任秘書胡貝蒂、數位產業署長林俊秀、資通安全署長蔡福隆、資通安全研究院長林盈達、數位策略司長蔡壽洤、韌性建設司長牛信仁、數位國際司長莊盈志、資訊管理司長曾文方、數位政府司長王誠明、資料創新司長莊明芬等。



針對台北市政府也禁止使用ChatGPT於公務，黃彥男回應，關於LLM大型語言模型，很多公司會連結到雲端、地端，雲端資料溝通方面必須要要小心，“數發部”也不建議公司將資料放在ChatGPT，都有AI使用規範說明。



林宜敬進一步指出，DeepSeek有安全性風險考量，使用DeepSeek會有3種狀況，第一是網頁版使用的是大陸伺服器、第二下載App到電腦使用、第三開放下載到本地使用。但這3種都有資安風險，比如個資會不會被竊取、傳到大陸伺服器？或有錯假訊息等，資安院會檢測風險，目前仍維持公部門不得使用DeepSeek的禁令。



闕河鳴指出，DeepSeek有系統性風險，政府已發布有關妨害資通安全規範，其實也不是針對大陸，假如俄羅斯也有一個AI模型通過法令可在境內使用相關伺服器、有風險疑慮，那也會禁止。政府機關使用AI模型有3原則，必須沒系統性風險、不是妨害資通產品、要經資安院人工AI評測，因此ChatGPT也是會連結到雲端，政府也是禁止公部門使用ChatGPT處理機敏性資料，機敏性資料還是必須用地端服務使用，“數發部”一視同仁，若AI模型有危害，資安院評測就一定不會過。



“數發部”目前是禁止公部門使用TikTok，但特朗普下令暫緩對TikTok的禁令，“數發部”會調整解禁？黃彥男回應，會觀察美國的政策發展，目前還是維持一樣的禁令，仍根據日前頒布的危害資通安全產品原則，DeepSeek也是根據此原則。不過若TikTok不是全權屬於大陸公司的話，而是被特朗普政府買了股權，那台灣公部門使用TikTok禁令是否維持？就可繼續進行討論，不過民間私人都沒禁止使用TikTok。



記者也問，特朗普將對台灣AI半導體產業、如台積電課徵100%關稅，“經濟部”已派次長江文若赴美國華府溝通，“數發部”有何因應作為？黃彥男說，半導體屬於“經濟部”管轄，但“數發部”原則上都配合，比如在網路方面的政策，而此次“經濟部”去談判，“數發部”並無參與，就等“政院”如何進行後續相關作為。