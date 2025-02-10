美關稅戰將襲台　郭正亮：賴清德應親自喊話

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／美國總統特朗普揚言對台積電課100%關稅，台“經濟部長”郭智輝日前表示，特朗普會有這種想法，大概是溝通上面不那麼順暢，“經濟部”現已派出“次長”和副署長直接到美國去，盡量和特朗普周邊人士溝通和說明。對此，前“立委”郭正亮9日在政論節目表示，“經濟部”這個策略是錯的，如果是“次長”去，他一定跟你講的更嚴重，賴清德直接喊話，如果繼續用沒有能見度的做法，他認為是錯的。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中表示，“我覺得特朗普對中國大陸不是一次到位，所以是簡單10%，而中國大陸的反制也沒有一步到位，那個反制有人把它算了一下，大概只有50億美元，金額很小”，郭正亮說，“我覺得特朗普除了對中國大陸之外，其他可能都是一次到位，所以為什麼台灣一定要戒慎恐懼”。



郭正亮表示他在政界滿久的，“所以我認為你跟級別越低的接觸，你得到的條件就會越差”，郭正亮指出，“經濟部”這個策略是錯的，如果是次長去，他一定跟你講的更嚴重，“所以我認為應該賴清德直接喊話，日本都沒有這樣”。



郭正亮也回憶，日本首相石破茂7日訪美，與美國總統特朗普舉行首次會談，當石破茂以“無法回答假設性問題，這是日本國會的答詢方式”應對美媒提問時，特朗普還讚揚，“這是很聰明的回答”，引發笑聲。



過程中，石破茂談到日本對美投資全球第一，特朗普則強調“投資固然好，但必須解決貿易逆差”，特朗普強調縮小日美貿易逆差，但對日方承諾投資1兆美元、增加美國能源採購表示樂觀。



郭正亮說，“石破茂很聰明，用一句話把特朗普安撫，我覺得特朗普喜歡這種東西，給他一個承諾，四年內要給我多少好處，讓我有台階”，郭正亮話鋒一轉到台灣，“這裡面有很多是美國對台灣的誤會，美國投資那麼多，結果電子零組件沒有跟著去，事實上是到美國投資的台廠，回購台灣的零組件，這兩年你可以看到視聽產品、電子零組件的出口都大量增加”。



郭正亮表示，“2023年我們出口美國大概只有17%，2024年變23.4%，一下增加6%，要直接由賴清德喊話，特朗普才會聽得見，如果繼續用沒有能見度的做法，我認為是錯的”。