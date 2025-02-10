白營出招！黃國昌募掃除綠衛兵志工報名熱列

民眾黨代理黨主席黃國昌9日在臉書發文，號召志工響應護民主、反威權的“掃除綠衛兵”行動。(照:黃國昌臉書) 中評社台北2月10日電／台灣民眾黨代理黨主席黃國昌10日到新北市樹林區參與新北市府舉辦的行動治理座談會，被問及9日在臉書上發出號召志工響應護民主、反威權的“掃除綠衛兵”行動，他說很遺憾賴清德沒有站出來反對民進黨走向威權獨裁，既然賴清德選擇一意孤行，那麼這個時候就是自主的公民站出來採取行動的時候，今早報名人數已超過400人。



黃國昌表示，為了協助自主公民，一起站出來捍衛台灣民主、反對民進黨走向威權獨裁，他9日晚上在臉書上發起號召，希望可以把所有自主公民大家團結起來採取集體的行動，也感謝非常多朋友熱烈響應，“因為我今天早上起來一看，嚇了一大跳，到今天早上為止，整整報名參與接下來行動的志工，光在台北市今天早上就已經超過400人。”



黃國昌說，接下來針對經過審核、完成報名程序的志工，會寄發通知信，強調“在這禮拜就會有具體行動”，這個行動最主要目的就是在護民主、反威權，他說，之前已經再三跟賴清德報告，希望他以執政黨黨主席的身分站出來告訴台灣社會，民進黨不贊成也不認同這樣大罷免的行動，“那只不過令人非常遺憾的，賴清德‘總統’還是選擇一意孤行，既然我們的賴清德“總統”選擇一意孤行，那麼這個時候就是自主的公民站出來採取行動的時候。”