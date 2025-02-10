台馬海纜拚2月底修復　台衛星站點減逾5百個

台“數發部”韌性建設司長牛信仁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）台灣與馬祖間有的2條海纜皆陸續出現斷纜狀況，起初民進黨政府將矛頭全指向是大陸權宜輪所為，但經查是海象劣化所致。台“數位發展部”韌性建設司長牛信仁10日表示，是海象劣化所為，農曆過年期間已積極協調，但修復海纜的船因海象不好暫時回港，拚2月底前修復完台馬海纜3號、之後修復完2號。另外因預算被刪，台非同步軌道衛星終端設備站點將從700個減少成布建剩195個，不過還不會影響寬頻訊號。



“數位發展部”10日下午舉行新春記者會，列席官員有“數發部長”黃彥男、政務次長闕河鳴、林宜敬、常務次長葉寧、主任秘書胡貝蒂、數位產業署長林俊秀、資通安全署長蔡福隆、資通安全研究院長林盈達、數位策略司長蔡壽洤、韌性建設司長牛信仁、數位國際司長莊盈志、資訊管理司長曾文方、數位政府司長王誠明、資料創新司長莊明芬等。



中華電信日前公告，台馬第3海纜於1月15日發生障礙，台馬第2海纜於1月22日發生障礙，訊務已疏轉至微波電路，原先政府與綠營將矛頭指向可能是大陸權宜輪漁船所為，但經“數發部”瞭解都是因海纜自然劣化造成，如今修復進度如何？



牛信仁回應，關於海纜線問題，中華電信日前均已發布訊息，國際海纜已於1月20日復正常，至於大家關注的台馬海纜2、3號，“數發部”過年期間也有積極協調，也看到了海纜被勾斷的位置，是海象劣化所為，但因目前海象不好，修復海纜的船暫時回港，若海象允許下，期盼2月底前完成台馬海纜3號修復，再來繼續完成台馬海纜2號的修復。



至於“數發部”自2023年起推動為期2年的“應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計劃”，透過非同步衛星如中軌衛星與低軌衛星，確保緊急時候通訊不中斷，在台灣布建700個非同步軌道衛星終端設備站點、70個基地台衛星後傳鏈路站點及國外3個非同步軌道衛星終端設備站點，共773個點做技術驗證。但數發布今日發布的簡報提到，今年僅能維護195個非同步衛星網路關鍵站點，減少了逾500個點。媒體關心是否影響民眾使用的網路寬頻訊號？



牛信仁表示，因預算被調整的關係，今年初步盤點評估只剩195個點，“數發部”還是會希望與相關部會持續溝通，是否能協助提供資金等，以利繼續維護衛星點，衛星關鍵戰點是對外最後防線，但大家關心的寬頻訊號技術上，尚不會因預算刪減、減少站點而有所影響。



蔡福隆也提到，“數發部”資通安全署去年完成一座醫療演練場域，今年會繼續辦2025資安攻防演練，也會提供協助“衛生福利部”等醫療機構應用資安方面的演練。



最後，由於先前“數發部”常因舉辦記者會頻出狀況，不少媒體曾抱怨“數發部”政策說明狀況不盡理想。黃彥男表示，由於先前接獲許多媒體反映，“數發部”以後會提高頻率、經常舉辦與媒體互動的記者會，以利“數發部”的政策推動成果、還有與媒體的關係。