韓國瑜籲停止大罷免　賴清德回應談因果

賴清德邀集五院院長進行會談。（照片：府方直播畫面） 中評社台北2月10日電（記者 楊騰凱）賴清德邀請五院院長今日下午入府會談，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜會後向媒體表示，他當面請賴清德以民進黨主席身份呼籲停止惡性大罷免，而賴答“菩薩畏因，凡夫畏果”，希望因果之間可以得到合理解決。



綠營一邊在和解，一邊仍在大罷免。賴清德今日與五院院長的茶敘下午3點舉行，下午4點還有一批挺綠民團前往“中選會”，遞交第二波、12案罷免國民黨“立委”提議書。



本次會商由賴清德親自主持，蕭美琴與秘書長潘孟安陪同，與會人員包括：“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君；“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣；“司法院”代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；“考試院長”周弘憲、副院長許舒翔；“監察院”副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。



下午入府與會的“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣會後向媒體轉述會談內容。韓國瑜表示，在他看來，這個因就是總預算案，這一點他會本於職權與各黨團協商。



韓國瑜表示，會談內容主要有三點，第一，賴清德希望未來可透過五院平台討論、因應台灣內外重大問題。第二，各院關切總預算審查情形，並盼預算審查不要影響正常政務。第三，韓當面向賴表達停止惡性大罷免，賴回答“菩薩畏因，凡夫畏果”，希望因果之間能夠得到合理解決。



韓國瑜表示，賴清德今日召集五院院長“共商國是”，有三點要報告。第一，賴清德希望未來台灣內外有任何重大事情，可充分利用五院之間互相監督、協助、討論的平台，來面對所有台灣內外的重大問題，今天是邁出第一步。

