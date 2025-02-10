朝野共識明表決選罷法覆議　不邀卓榮泰列席

韓國瑜6日下午召集朝野協商。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／民進黨“立法院”黨團10日簽署黨團協商結論。朝野黨團決定，11日處理選罷法覆議案，審查時不邀請“行政院長”卓榮泰列席說明；25日邀卓榮泰率各“部會”首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。



“立法院”第11屆第3會期3日開始進行“立委”報到手續，“立法院”朝野黨團6日展開黨團協商，藍白簽署協商結論，即11日處理選罷法覆議案、25日開議等，但民進黨團未簽協商結論。



“立法院”8日發函通知各黨團，定於11日召開全院委員談話會，決定開議日及議程相關事宜，但如果10日下班前經各黨團完成簽名，談話會停止召開，而民進黨“立法院”黨團已簽署黨團協商結論，共有7點結論。



“立法院”黨團協商結論指出，各黨團同意定於11日舉行第11屆第3會期第1次會議，處理公職人員選舉罷免法的覆議案。第1次會議議事日程僅列議事錄、公職人員選舉罷免法覆議案，其餘議案暫不編列，並以議程草案逕送院會處理。當天院會報告事項處理完畢，隨即改開全院委員會審查公職人員選舉罷免法覆議案。



協商結論指出，選罷法覆議案審查時，不邀請“行政院長”列席說明，並由國民黨“立法院”黨團推派3人、民進黨“立法院”黨團推派3人、台灣民眾黨“立法院”黨團推派1人進行發言，每位“立委”發言時間為5分鐘。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決等。



協商結論提及，2月25日舉行第11屆第3會期第2次會議，邀請“行政院長”率同各“部會”首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。第3會期自3月7日起，每周五及次周二視為一次院會。

