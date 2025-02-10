賴清德邀五院院長會談　府方：達成三結論

府秘書長潘孟安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）賴清德今日下午邀集五院院長會談將近兩小時，結束後，“總統府”秘書長潘孟安召開記者會說明會中達成三項共識，表示會談氣氛融洽。



會後記者會由秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵與發言人郭雅慧出席說明。一開始由潘孟安提出賴清德與五院院長會商三點結論。



第一，依照五權分立的“憲政”架構，五院都有各自的職掌，“憲政”機關應當恪遵“憲法”，肩負本身的“憲法”忠誠義務，彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的“憲政”體制。



第二，政黨可以競爭，“國家”不能犧牲！尤其當前國際情勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，我們更要團結彼此。對外，我們必須以“國防”、“外交”為重中之重，五院必須合作，以整體“國家安全”為首要考量，讓“國家”穩定發展。



第三，朝野可以競爭，“國民”不能犧牲！對內，我們必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。



潘孟安指出，會中都有共識，“國家安全”不打折扣！經濟發展不打折扣！“國人”照顧不打折扣！這就是未來我們共同努力的責任與目標。



他表示，另外，關於今天會議上所提出的問題和建議，各院都會進一步研議和辦理。期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點。希望從今天開始，我們不分彼此，一起來落實這三個共同目標，也從今天開始，讓“國家”更和、萬事更興。未來大家共同努力。



賴清德今天下午邀集五院院長在“總統府”會談，增進院際協調與合作。與會名單包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君；“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣；“司法院”代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；“考試院長”周弘憲、副院長許舒翔；“監察院”副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。



五院正副院長抵達“總統府”後，全體與會者至大禮堂，賴在開場時致贈禮物及合影，並直播上述過程，接著於3時25分起閉門會商，大約至下午5時結束。