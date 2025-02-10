第23屆兩馬同春鬧元宵　王忠銘率團點燈

第23屆兩馬同春鬧元宵8日晚間，在福州市馬尾琅岐紅光湖公園舉辦盛大點燈儀式。（王忠銘臉書） 中評社馬祖2月10日電／兩岸歡慶元宵佳節，第23屆兩馬同春鬧元宵以“四海昇平、兩馬同心”為主題，8日晚間在福州市馬尾琅岐紅光湖公園舉辦盛大點燈儀式。中國國民黨籍連江縣長王忠銘率領馬祖鄉親組團與會。王忠銘表示，齊聚兩馬鬧元宵，共享這場熱鬧非凡的民俗盛會，不僅是對傳統文化的傳承，更是對兩岸深厚情誼的見證。



王忠銘率馬祖鄉親、台商約300餘人與會。燈會設有六大主題燈區、130多座中大型燈具作品，吸引大批遊客前往賞燈。



兩馬同春鬧元宵是兩岸鄉親互相往來、共慶元宵佳節的盛會。2024年被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。活動今年來到第23屆，今年燈會從1月9日到3月2日，總共53天，創下史上最長展期紀錄。



“兩馬同春鬧元宵”的吉祥物“龍馬”當天發佈並首次亮相，設計巧妙融合了馬尾和馬祖兩地的地標元素——羅星塔與馬祖東引燈塔。



王忠銘9日在臉書發文指出，正所謂“千門開鎖萬燈明，正月中旬動地京”元宵佳節將至，燈火輝煌，映照著人們的歡笑與團圓，也溫暖著我們的心。大家齊聚兩馬鬧元宵，共享這場熱鬧非凡的民俗盛會，不僅是對傳統文化的傳承，更是對兩岸深厚情誼的見證。



王忠銘說道，陪同著連江縣議會張永江議長、曹爾章議員、陳玉發議員、以及四鄉鄉長，在這海峽交流青年營地會展中心與會參加。俗語說“年年情相似，歲歲月不同”今日兩馬同聚一堂，共享元宵之樂，共賞戲曲表演，更加證明同一民族的融合性。



王忠銘強調，馬祖與馬尾，一衣帶水，血脈相連，多年來，攜手共進。在文化、經貿、旅遊等多個領域深化交流，共同書寫合作共榮的佳話。這份情誼彌足珍貴，我們更要珍惜，把握時代機遇，讓“兩馬”合作更加緊密，讓彼此的發展更加輝煌。



王忠銘感謝福州市郭寧寧市委書記、吳賢德市長、馬尾區莊永智區委書記、王剛區長等人。“展望未來，我們滿懷信心”。期盼兩地攜手同行，不管政治怎麼發展，文化還是同一民族文化，隨著交流越來越深，不要為了50年的政治，而拋棄了5000的文化。



王忠銘希望，元宵的燈火，不僅點亮晚上的璀璨，更照耀兩岸共創美好未來的前路！預祝大家元宵節快樂，闔家幸福安康！

