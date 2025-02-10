台灣中經院：須正視特朗普已將台列課稅目標

中經院10日發布2025年1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為48.7。（圖：中經院提供） 中評社台北2月10日電／台灣中經院今天發布1月經季節調整後台灣製造業採購經理人指數（PMI）跌至48.7%，中斷連續2個月擴張，轉為緊縮。中經院院長連賢明提醒，美國總統特朗普多次點名台灣半導體產業，必須正視特朗普已將台灣及半導體產業列為課稅目標。



中經院指出，1月除了農曆春節的季節性因素影響，企業觀望特朗普關稅政策、審慎調節庫存等因素，季調後新增訂單與生產呈現緊縮，使得經季節調整後的PMI下跌2.1個百分點，降至48.7%。



儘管1月製造業未來6個月展望指數中斷連續4個月緊縮，轉為擴張，指數攀升5.6個百分點至51.7%。中經院提醒，特朗普發表關稅言論的時間點落在農曆年後，此時多數廠商已完成問卷，因此這次調查資料中，廠商未來展望並沒有反映特朗普言論的影響。



根據《中央社》報導，連賢明表示，根據特朗普最新發言，將對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品加徵關稅，不過台灣鋼材外銷份額不大，目前影響有限，相較於鋼鋁關稅，台灣更需要擔心的是，過去一年，台美貿易逆差逾600億美元，年成長超過50%，特朗普會不會用貿易逆差，對台灣、特別是半導體產業，祭出關稅，這是更需要擔心的事。



連賢明表示，特朗普的關稅政策對台灣有兩大意義，一是不確定性增加，現在廠商都在盤點供應鏈是否需要調整，第二，特朗普多次點名台灣半導體產業，顯然對台美貿易逆差相當不滿，大家必須認知到，特朗普已經把台灣及晶片產業列為課稅目標，並以此為前提，思考台灣要如何與美溝通。



至於中經院如何評估關稅政策對台灣影響，連賢明表示，中經院密切關注相關訊息，但目前缺乏政策細節，是對高階晶片還是所有晶片課稅、對中間財還是成品，這些都會有落差，假設對中間財課稅，對台灣影響就很大。

