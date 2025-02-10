府：氣氛非常和諧　五合一不是五打一

“五院院長”會商後，府方會後記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜10日下午在“五院”會商中直接對賴清德提到，希望賴以黨主席高度停止大罷免。“總統府”副秘書長張惇涵在會後記者會表示，賴引述佛經一段話，這也是韓國瑜講過的一段話“菩薩畏因、眾生畏果”，“副院長”江啓臣會中說“解鈴需要繫鈴人”。賴也說大家齊聚一堂，坐在這邊要解決這個因，避免大家不希望的果。



“五院院長”會商會後，府方記者會由秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧出席說明。



“總統府”秘書長潘孟安則說，大家討論非常融洽，不是媒體捕風捉影所說“不是五打一，未來是五合一”，賴清德送五個杯子，希望給大家共同“五院”溝通平台更平順。



張惇涵強調，輿論提到韓國瑜出席“五院”院際協調是“五打一”，今天氣氛非常和諧不是“五打一，是五合一”，團結為台灣做事。



對於大罷免態度，張惇涵表示，賴清德現場引述佛經一段話也是韓國瑜講過的一段話“菩薩畏因、眾生畏果”，“副院長”江啓臣會中說“解鈴需要繫鈴人”，賴也說大家齊聚一堂，坐在這邊要解決這個因，避免大家不希望的果。



張惇涵提到，賴清德還提到在“立法院”12年，各個黨團幹部都有各自風格，韓國瑜特別辛苦，但以韓國瑜為人處世與高度，可以解決這樣問題。韓國瑜、江啟臣願意出席共商“國是”就是很好證明，賴表達希望韓江私下多溝通，促進各黨團結。