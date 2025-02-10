總預算不提覆議？府：“政院”被動提出

五院院長會商後，府方召開記者會潘孟安、張惇涵、郭雅慧出席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）賴清德召集五院院長會商，聚焦總預算案，“總統府”副秘書長張惇涵會後記者會表示，總預算是“行政院”提出，目前狀況“行政院”只能被動提出覆議。“立法院長”韓國瑜也提到，希望以其他方式共思解決之道，賴會中希望“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜兩位院長，接下來找朝野進一步討論因應之道，兩人也表達同意的意思。



五院院長會商府方會後記者會，府方由秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧出席說明。



潘孟安表示，各院在會中談到很多總預算刪減、凍結等，很多業務可能窒礙難行，韓國瑜會中希望“行政院”不要提出覆議，用追加減預算方式提出，賴希望“行政”、“立法”兩院長進行多方協調，這方面得到很大共識，會謀求解決方案。



他強調，剛剛提到針對總預算“行政院”覆議與否，賴清德提起目前“中央總預算”涉及五院、“行政院”各部會預算，數字沒有清楚以前，希望透過“行政”、“立法”協調，“未來怎麼處理，以韓院長高度、‘國會′歷練可以取得三黨共識，共創多贏，這是未來努力目標”。



潘孟安也說，韓國瑜說總預算精算之後會送出，刪凍多少數字他無法幫忙答覆，希望送出之前趕緊召開協商機制。



至於未來是否召集朝野領謝會談，潘孟安表示，賴清德以“憲政”為優先，是“憲政”守護者，以五院先行處理。未來是否政黨領袖視未來狀況決定，會中沒有討論。



張惇涵表示，五院會商賴清德是依照“中華民國憲法”順序，“行政”、“立法”、“司法”、“考試”、“監察”等發表意見，進行約兩三輪發言。各院提出總預算案窒礙難行，各部會刪動數字都影響院務推動等。“考試院”提到業務費被刪減、凍結影響公務人員訓練、升遷等，謝銘洋一開始強調以司法行政機關與會，不是審判長身份與會，也替基層司法人員請命。



張惇涵說，“監察院”副院長李鴻鈞也提到“監察院”預算被刪減、凍結等形同業務費全數被凍結，一年受理人民案件1萬5千多件，跟政治有衹有百分之十，受損的是人民，會讓人民訴願無法執行。



至於未來是否五院院長院際協調會成為常態？這次五院院長會商是根據“憲法”院際協調而來嗎？張惇涵表示，卓榮泰院長希望有更多溝通平台管道，“考試院長”周弘憲致詞也呼應卓院長，院際之間關係很大，主動跟卓院長商討公務，兩兩、三三的各院之間都會有關聯，各院希望增進理解，可以避免誤解，而五院院長定位、會面，就是為了台灣。