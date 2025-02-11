林壽山：賴清德欲化解僵局找在野黨魁才有用

國民黨籍前“立委”林壽山。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月11日電（記者 蔣繼平）賴清德10日下午邀集“五院院長”入府會商，尋求化解總預算僵局。中國國民黨籍前“立委”林壽山接受中評社訪問表示，院際協調只是賴龔固領導地位的大內宣，曝露“賴政府”執政危機快一年還拿不出成績單，朝野對立還是得靠找在野黨主席會商才能化解，壓力球仍在賴身上。他也指出，此舉讓國民黨籍“立法院長”韓國瑜聲望再拉高，對藍營內部會產生競爭與刺激，但會是一股正向的進步力量。



林壽山，美國波士頓大學都市行政碩士、哈佛大學費正清研究中心東亞所副研究員。曾任三屆高雄市議員、兩屆“立法委員”。目前是壽山文化基金會董事長。



林壽山表示，賴清德主持院際協商是依法有據也是必然的，不過賴以執政黨主席身份與在野黨黨主席去會商才是治本，不過這是屬於體制外運作。“立法院長”是行政中立，指揮在野黨“立院”黨團是黨主席才有辦法，相信10日的會談不會有具體結論，因為賴清德也無法裁定，只是召集會議各紓己見，再對外說明，讓民眾知道談了什麼。



對於後續政治影響，林壽山表示，這會讓韓國瑜的政治地位更加凸顯，韓才剛代表台灣赴美參加美國總統特朗普就職典禮，從第一位被罷免的縣市首長，再重回“立院”擔任“立法院長”，去年又籌備雙十慶典，年初再赴美，10日代表“立院”參加“五院”協商，地位又再度提升。韓國瑜的地位不斷拉高後，可能外界更加認為會有選2028的架式，雖然韓國瑜一枝獨秀往上爬，但韓也沒有說要選2028。



林壽山也說，盧秀燕最近似乎參選主席意願不高，但爭取連任主席的朱立倫還是會有其他人出來挑戰。但任何政黨內部都要有人競爭，有競爭有刺激這樣才會進步，距離2028還很久，現在談都還太早。依法能夠參與2028大選不用連署的就是藍綠白三黨，大家會持續關注最後誰會出來選。