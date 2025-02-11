林沛祥：韓國瑜心底清楚賴清德不會改變

國民黨籍“立委”林沛祥。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜應賴清德之邀10日下午入府出席“五院院長”會談，並當面向賴呼籲不要進行大罷免。國民黨籍“立委”林沛祥向中評社表示，賴清德的態度一向都是冷漠、強硬，民進黨目的只有一個，就是把在野鬥垮，韓心裡其實很明白，賴不可能做出改變約束綠營。



賴清德10日下午邀請“五院院長”入府會談，與會人員包括：“行政院長”卓榮泰、“副院長”鄭麗君；“立法院長”韓國瑜、“副院長”江啟臣；“司法院代理院長”謝銘洋、副秘書長王梅英；“考試院長”周弘憲、“副院長”許舒翔；“監察院副院長”李鴻鈞、秘書長李俊俋。同一時間還有一批挺綠民團前往“中選會”遞交罷免12席國民黨籍“立委”的提議書。



韓國瑜會後向媒體表示，他當面請賴清德以民進黨主席身份呼籲停止惡性大罷免，而賴答“菩薩畏因，凡夫畏果”，希望因果之間可以得到合理解決。



林沛祥表示，我們還是要聽其言，觀其行，過去一年賴清德的態度一向都是冷漠、強硬的，這次賴主動提出要院際協商的政治動作，這只是單純做“黑白臉”，也就是說，由卓榮泰與民進黨團總召柯建銘擔任對在野黨的黑臉，對在野黨做出全方面的攻擊，而賴清德在外面當白臉，口口聲聲呼籲朝野還是可以溝通。



林沛祥指出，其實這樣黑白臉的動作，民進黨就只有一個目的，就是要把在野黨全面鬥垮。這次院際協商過後，對朝野的情勢並不會帶來什麼正面的效果，一切都要等到大罷免潮完全結束後，我們才能知道未來政局該如何變遷，以及我們該如何應對。

