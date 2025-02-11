中評關注：五打一　韓國瑜參加了一場鴻門宴

韓國瑜參與“五院院長”會商。（照片：府方提供） 中評社台北2月11日電（記者 黃筱筠）賴清德上任後首度邀集“五院院長”會商，過去陳水扁、馬英九、蔡英文等都曾邀集“五院院長”茶敘，賴清德以“國政”會商取代茶敘，希望把格局做大。但根據會後轉述來看，賴只是希望韓能夠幫忙化解總預算問題，且把朝野僵局責任推給韓，還說以韓高度與歷練，一定可以解決總預算問題，韓國瑜看起來是赴了一場鴻門宴。



“總統府”在院際協調之後舉行記者會，強調韓國瑜出席這場會商，不是“五打一”。但實際會談內容，幾乎是“行政院”、“司法院”、“監察院”、“考試院”加上賴清德等，希望以韓國瑜高度與歷練去協調朝野，調整總預算案數字，把這個責任歸給了韓國瑜，這當然是“五打一”。



在將近兩個小時會談，與會者除了“立法院長”韓國瑜、“副院長”江啟臣以及“監察院副院長”李鴻鈞非執政黨色彩，其他都是在賴清德掌握之下。但根據轉述，連李鴻鈞都在要預算，抱怨預算遭到刪減，會中韓國瑜、江啟臣承受多方的抱怨。



吳思瑤在會商前就提及，因為韓國瑜無法處理“立法院”的事宜，才會由原本是“一院”的事物，需要賴清德邀集“五院”共商會談，此話不就是在暗批韓國瑜主持議事有問題，並痛批在野黨亂修法嗎？如果賴清德真的要化解朝野對立，不能約束民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，也無法約束親賴黨鞭吳思瑤的回應嗎？昨天一早的回應就充滿嘲諷與對立。更不用說賴清德子弟兵林俊憲在會商後，還批評韓國瑜是“空手套白狼”，“韓院長”還要“行政院”別提覆議，明明已經是你們最好的下台階方式了，確定要把後路都堵死嗎？



且就在賴主持五院會商的同一時間，親綠民間罷免團體大動作第二波送件到“中選會”要罷免國民黨“立委”，並且在“中選會”前要召開記者會說明，此動作一樣是針對性非常強。綠營一邊罷免，一邊要團結真能做到嗎？賴清德如果真的要化解朝野對立，這些親綠勢力甚至是柯建銘都不能掌控嗎？至少要求這些人低調一點都不行嗎？

