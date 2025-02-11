中評關注：賴清德迫在野全面妥協　可能嗎？

賴清德邀請“五院院長”會談，其中包括韓國瑜。（照:府 方提供） 中評社台北2月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜10日入府出席院際協調呼籲賴清德停止大罷免，賴引用佛經“菩薩畏因，眾生畏果”回應。韓解讀，因就是指總預算。賴與韓高手過招，語意晦澀，還要韓來解讀籤詩，將大罷免導火線遷向總預算案，然而藍軍若在總預算案退讓，真的能保四年平安不被罷免嗎？



賴清德10日下午邀請“五院院長”茶敘會談，出席成員包括蕭美琴、秘書長潘孟安，以及“行政院正副院長”卓榮泰、鄭麗君；“立法院長正副院長”韓國瑜、江啟臣；“司法院代理院長”謝銘洋、副秘書長王梅英；“考試院正副院長”周弘憲、許舒翔；“監察院副院長”李鴻鈞、秘書長李俊俋。



然而賴清德一邊找來韓國瑜談和解，同時間民間仍在發動大罷免，目前已有31席藍委的第一階段罷免提案送抵“中選會”，區域遍及全台。41席區域藍委幾無一倖免。



韓國瑜為了朝野和諧、政局穩定，於會談過程中當面向賴清德表達，盼賴以民進黨主席身分呼籲停止大罷免。根據韓國瑜會後轉述，對此賴清德引用佛經“菩薩畏因，眾生畏果”回應，希望因果之間可以得到合理解決，語意非常晦澀。韓國瑜解讀，這個因指的就是總預算，他也基於職權把意見帶回向朝野黨團溝通。



陳水扁執政時處理內部意見不合時，有著一套大家耳熟能詳的政治邏輯，就是“衝突，妥協，進步”，意指大家各憑本事衝撞，看清楚利弊得失後相互妥協，最後達成共識攜手共進。就此次賴清德與韓國瑜會商的情況看來，或許也能套用這套邏輯，賴清德希望在“立院”獲得在野妥協，而非一面倒被在野宰制，大罷免潮的發動，就是民進黨透過衝突製造籌碼，以大罷免要脅，換取在野在“立院”讓步。

