許宇甄轟卓榮泰恬不知恥　覆議被否決應下台

藍委許宇甄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月11日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日召開全院委員會審查“行政院”對《公職人員選舉罷免法》修法提出的覆議案，在藍白聯手下，覆議案預計將被否決。對此，中國國民黨籍“立委”許宇甄表示，“行政院長”卓榮泰要提覆議就要有骨氣，若今天覆議再次被否決，請卓榮泰負起政治責任立刻辭職下台。



在野黨團上會期在“立院”聯手修正《公職人員選舉罷免法》，要求罷免連署必須附上身分證影本，加嚴連署審查，新法一旦上路，目前進行中的罷免案恐難過關。“行政院”對修法提出覆議，“立院”必須對覆議案進行投票。如果開票結果否決“行政院”提出的覆議，“行政院”就必須接受修法。



“立法院”上午召開“國是論壇”，許宇甄在論壇上發言。



許宇甄表示，“行政院”提請覆議本該是極為嚴肅的憲政程序，現在卻成了卓榮泰爭權奪利的憲政工具，卓榮泰為了配合民進黨發動報復性大罷免時程，刻意選在春節連假前一天下班後1個小時內召開臨時“行政院”院會，對《選罷法》提出覆議，這是卓榮泰自去年5月20日就職以來，第三次提出覆議案，甚至在可預見的未來，還會有第四次、第五次覆議。



許宇甄表示，卓榮泰是“中華民國”歷史上最愛提覆議的“行政院長”，頻繁的覆議已造成社會動盪不安，民眾對台灣的民主發展感到憂心不已。過去“行政院”提請覆議若失敗，依照責任政治原理，“行政院長”須辭職下台。卓榮泰之所以有恃無恐，是在吃“立法院”豆腐，卓榮泰恬不知恥，忽視民進黨在“國會”是少數的政治現實，一而再再而三提出覆議，導致覆議案在“立法院”氾濫成災。



許宇甄指出，卓榮泰只想著製造更大的衝突，使社會陷入動盪狀態，幫助民進黨推動報復性大罷免，與人民希望民主憲政秩序穩定與政治健全發展的方向背道而馳。