陳其邁宣導洗手防疫　開學日化身一日校醫

民進黨籍高雄市長陳其邁開學日宣導正確洗手步驟。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月11日電（記者 蔣繼平）今天是全台小學開學日，民進黨籍高雄市長陳其邁一早前往前金區的建國國民小學關心學生到校情形，並視察學校宣導腸病毒及防疫工作。有醫師資格的陳其邁也與小一學童一同洗手，宣導正確洗手觀念，化身一日校醫。



長達21天的寒假結束，今天是本學年度第二學期開學日，全台各地小學開學，不過因為近期寒流來襲，加上流感、腸病毒、諾羅病毒肆虐，學校及家長均如臨大敵。陳其邁今天上午也安排到校園視察腸病毒、登革熱、流感疫情防治整備工作。



陳其邁上午9時前往建國國小關心學生到校及視察防疫工作，民進黨籍高雄市議員黃文益、湯詠瑜也到場出席。除檢視防疫物資，也到一年級班級宣導勤洗手五步驟“濕、搓、沖、捧、擦”及洗手七字訣“內、外、夾、弓、大、立、腕”。



走進新生教室，陳其邁也自稱“新同學”，與其他20位小一學生做在一起聽防疫宣導，另外也走到走廊洗手台與學童一起用肥皂洗手。陳其邁也提到自己曾念過建國國小，對學校有深厚的感情。建國國小全校183名學生，一年級有兩班，一班最多僅22人。



高雄市教育局指出，開學日要求校方定期使用漂白水進行環境清潔，維持良好衛生習慣，注重手部衛生及衛生禮節，並確認校園環境整頓情形，包含備妥粗鹽、漂白水及環境用藥等物資外，落實洗手、清除積水容器、水溝定期投藥等例行性工作。