張智倫批綠營造謠刪減預算　籲停止不實言論

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”張智倫今日於“國是論壇”發言，批評“行政院”與各部會在總預算刪減後不斷造謠，誇大負面影響，藉此恐嚇人民。他強調，政府經費充裕，刪減預算並不會影響施政，呼籲停止不實言論與政治操作。



張智倫指出，2025年度“中央政府”總預算經審查刪減約2000億元（新台幣），但總額仍高達2兆9千億元，創歷年新高，比2024年度多出約729億元。然而，“行政院”卻聲稱預算不足導致無法正常施政，甚至稱因經費不足無法聘請手語老師、“行政院”中部辦公室無法繳交水電費，無法幫忙民眾辦理護照等等。



對此，張智倫反駁，政府的言論純屬誤導。以“內政部”為例，其2025年度總預算為1500億元，比前一年增加393億元，增幅高達35%，刪減部分僅占總預算2%。他質疑，“這樣的刪減數字，“內政部”難道就無法施政了嗎？”



張智倫進一步批評，國土署也宣稱若預算凍結10%，將影響租金補貼發放。張智倫指出，依照過去慣例，“立法院”會期內即可解凍預算，不可能拖到年底仍無法處理，這種說法完全沒有根據。



張智倫最後呼籲，政府應正視預算管理問題，不該透過造謠來恐嚇民眾。他期許“行政院”與各部會停止政治操作，務實施政，真正為人民謀求福祉。