賴清德院際協調　鈕則勳：打高空無法化僵局

賴清德10日召開五院協商，賴帶領與會者一同入場。左起：卓榮泰、賴清德、蕭美琴、韓國瑜。（府方提供） 中評社台北2月11日電／賴清德10日邀集五院院長入府協商，尋求化解總預算僵局。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，用一場會議解決政治僵局，幾乎是不可能。這種大拜拜流於形式過場，所謂結論根本不痛不癢，都是打高空，無法解決僵局，只是為了凸顯賴清德的高度。



賴清德10日召集五院院長會商，“立法院長”韓國瑜當面向賴清德表達，希望賴以民進黨主席身份，呼籲各方停止惡性的大罷免。賴清德引述佛經“菩薩畏因，眾生畏果”回應。



根據台媒報導，民主文教基金會董事長桂宏誠分析，這場院際協調只是為了賴清德自己的執政正當性的宣傳，韓國瑜講到總預算不要覆議、不要大罷免，會造成仇恨動員。韓國瑜說得清楚，直點核心，這才是賴清德召開院際協調的真正目的。



桂宏誠提及，賴清德稱“菩薩畏因”，原因各自解讀，賴清德認為在野黨不配合，“朝野不和諧，就是國民黨不和諧、就是國民黨在作亂”，賴要讓老百姓認為他有心要做好，一直正當化大罷免。院際協商要解決什麼問題，其實完全沒有說出來，“五個院都到，是當成國務會議嗎”？



桂宏誠強調，《“憲法”》院際協調啟動時，要以“元首”的調和權涉入，“前提是‘總統’平常不涉入政爭”。



鈕則勳提及，幾個院都說預算不夠用，韓國瑜要“政院”別提覆議，大家不斷強化自己本位主義的立場，千錯萬錯都是別人的責任，所以問題根本沒有辦法解決，共識更是“虛無飄渺”。五院院長見面，至少能為下次溝通做出鋪墊，至於下次要怎麼達到效果，“最有權力的人要稍微展現一下誠意與態度，展現讓外界覺得是很謙卑、願意溝通的誠意”。



鈕則勳建議，賴清德應該邀請在野黨領袖聊聊，因為朝野持續對峙，如果沒有與在野黨主席對談，一切都是空的。而把目標設成“國是會議”，對賴也有好處，凸顯賴真正要解決僵局的誠意，賴清德都退了，在野黨順勢退也沒有什麼丟臉，彼此減緩衝突，才有解套可能性。