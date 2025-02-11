嘉義市長黃敏惠接班人不明　藍基層焦慮

朱立倫9日到嘉義市黨部參加新春團拜。(照:林倩綺臉書) 中評社嘉義2月11日電／中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠明年任期屆滿，對比民進黨、民眾黨已開始部署市長人選，藍營雖有醫師翁壽良表態，但國民黨主席朱立倫態度不急，黃敏惠也說誰能延續其市政規畫、認真打拚“就支持”，接班人選未明讓藍營支持者出現焦慮感。地方人士透露，有意參選的人早就定位，但黃敏惠遲不表態，讓藍營出現“人人有機會，各個沒把握”狀態。



2026嘉義市長選舉，民進黨以“立委”王美惠呼聲高，地方也有傳言嘉義縣長翁章梁轉戰嘉市，但翁章梁否認。台灣民眾黨兼任嘉義黨部主委的“立委”張啟楷已準備多時，未來或尋求藍白合作。



朱立倫9日到嘉義市黨部參加新春團拜，定調2026縣市長人選明年才定案。對比民眾黨“立委”張啟楷動向明確，民進黨“立委”王美惠也被寄予厚望，藍營支持者擔憂國民黨嘉市執政優勢被翻轉、“藍天變綠地”。



國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，會配合黨中央提名作業時程，目前確實已感受到某些人的意向，畢竟選市長要爭取廣泛市民認同，會先觀察大家經營狀況，或許提名前就能分出高下，不一定要走到初選，透過協調達到最大公約數，可避免黨內廝殺。



根據《中時新聞網》報導，曾擔任柯文哲大選嘉義競總主委的心臟科醫師翁壽良，原為無黨籍，選後在叔叔、前“立委”翁重鈞介紹下加入國民黨，去年7月即公開表態參選嘉義市長，並掛出看板爭取曝光度。



此外，國民黨市議員張秀華、鄭光宏、陳家平、黃思婷都被點名，其中鄭光宏春節期間掛出10多面賀年看板，被視為最積極。鄭光宏表示，會先把做好議員工作，若黨內辦初選，會積極參與。



黃思婷說，有很多人勸進，她雖然選過東、西區議員，但選市長需要很大的歷練，眼前先做好服務，爭取議員連任；陳家平說，他對選市長沒有想法，若黨願意提名，當然全力以赴不會怯戰；張秀華則表示，她雖沒想要選市長，但一定盡力輔選。



張秀華並喊話藍營支持者不要擔憂，國民黨是百年政黨，有一定制度，在遊戲規則未出爐前，市長和黨主席都無法承諾人選，相信想選的人已在準備。