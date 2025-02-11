羅智強：韓國瑜盼政局安定　賴清德無視善意

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜10日入府出席院際協調呼籲賴清德停止大罷免，賴引用佛經“菩薩畏因，眾生畏果”回應。國民黨籍“立委”羅智強批評，現在社會的仇恨對立、紛爭源頭不就是“賴政府”嗎？韓國瑜是秉持為人民做事，希望政局安定心情，單刀赴會了這場鴻門宴，是展現了高氣度和誠意，只是遺憾賴清德無視這善意。



羅智強認為，賴清德如果真擔心民主制衡被破壞到非常嚴重，應該第一個是約束其政黨，第二如果真有心要溝通，除了院際協商外，也請賴找在野黨主席進行朝野對話，這才是正確方式。



賴清德昨親自主持院際協調，蕭美琴與秘書長潘孟安陪同，與會人員包括：“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君；“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣；“司法院”代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；“考試院長”周弘憲、副院長許舒翔；“監察院”副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。



韓國瑜會後表示，他當面請賴清德以民進黨主席身份，呼籲停止惡性大罷免，而賴答“菩薩畏因，眾生畏果”，韓認為，此因就是總預算案，他會就這一點，本於職權與各黨團協商。



羅智強今天在“立法院”受訪時說，賴清德的回應是不知所謂的話，因為目前政局紛亂，真正的肇因、造業者，不就是現在民進黨政府嗎？韓國瑜是善意提點民進黨，包括人民不期待的大惡罷，以及總預算僵局如何解決等等，都是秉持善意，而韓雖德高望重，也深受大家的敬重，但其身分是超然且中立，“立法院”最後如何處理，仍是合議制決定。



羅智強表示，他形容韓國瑜就像單刀赴會一場鴻門宴，韓就是心繫台灣而願意去和賴清德溝通，展現了高氣度和誠意，只是搞了半天，結果還真的是一場賴清德在下詔的鴻門宴，韓國瑜真的是心中從台灣人民的利害和政局安定，賴清德真的該向韓國瑜學習。