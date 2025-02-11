賴談因果挺罷免　侯友宜：政治不需對立衝突

新北市長侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月11日電（記者 張穎齊）賴清德10日邀五院院長入府進行院際協調，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜當面籲賴以民進黨主席身分要求停止大罷免“立委”行動，賴則回應“菩薩畏因，眾生畏果”。國民黨籍新北市長侯友宜11日表示，要做到責己不責人、要求自己比要求別人重要，才能實際解決問題。



侯友宜11日赴新北市警局6樓大禮堂出席2月份治安會報，與會的有副市長朱惕之、市警局長廖訓誠、衛生局長陳潤秋、農業局長諶錫輝、經濟發展局長盛筱蓉、環境保護局長程大維、社會局長李美珍、消防局長陳崇岳、工務局長馮兆麟、新聞局長李利貞、新北地檢署主任檢察官陳旭華等。



針對昨日院際協商，侯友宜受訪表示，最主要是要做到責己不責人，應化作謙卑地行動，才能實際去解決問題，能夠解決問題，才能讓台灣往前走，這是最主要的關鍵，要記得“要求自己比要求別人重要（侯用閩南語講）”，才能面對所有問題。



至於藍綠許多罷免團體開始送件，新北市藍綠許多“立委”都有在其中，侯態度立場如何？侯友宜表示，政治不需要的是對立跟衝突，需要是大家多溝通、傾聽民眾的聲音，所以用這個態度，大家共同面對，國運就會昌隆。



媒體問，國際拳擊總會（IBA）10日表示，將對國際奧林匹克委員會（IOC）採取法律行動，理由是國際奧會去年巴黎奧運期間，包容台灣新北女拳擊選手林郁婷參賽。侯友宜痛批，怎麼又來了呢？老是侮辱選手林郁庭，實在不能容許，他全力力挺林郁婷，一定要保護新北女兒，林郁婷加油，一定可繼續發光發熱，他全力支持。