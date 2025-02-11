侯友宜緊盯治安會報　要求強化防範科技詐騙

新北市長侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月11日電（記者 張穎齊）擔任警察逾30年的中國國民黨籍新北市長侯友宜，每月均會主持並緊盯市警局的治安會報，面對國際AI科技潮流，侯友宜11日表示，如今詐騙手法已相當科技化，更有許多跨國詐騙，詐騙金額流向均須用科技方式掌握。台下警官們都正襟危坐，認真聆聽侯講話。



曾任“警政署長”、警察大學校長侯友宜11日赴新北市警局6樓大禮堂出席2月份治安會報，與會的有副市長朱惕之、市警局長廖訓誠、衛生局長陳潤秋、農業局長諶錫輝、經濟發展局長盛筱蓉、環境保護局長程大維、社會局長李美珍、消防局長陳崇岳、工務局長馮兆麟、新聞局長李利貞、新北地檢署主任檢察官陳旭華等。



侯友宜在治安會報前，先頒獎給警局以外的其他局處人員，感謝跨局處人員協助維護公共安全，他一一頒獎狀、握手、合影。



侯友宜致詞表示，新北市今年重點持續放在打詐、反霸凌、反毒品，而打詐方面，隨著科技日新月異，詐騙手法都國際科技化，詐騙集團未因全台打詐而收斂，投資詐騙、假借公文書詐騙，甚至演唱會也有詐騙，全民打詐已講了很多年，但仍做不夠，還要繼續努力，“中央”在源頭管制上更應加把勁。



侯友宜提到，不論是查緝毒品犯罪、打擊詐欺或掃蕩黑幫等，每一項都是淨化治安的工作重點，詐騙造成被害人自殺與家庭破碎，打詐力道要不斷強化，警察很辛苦，不過處理時要有同理心，站在被害者立場多想一想。另外就是要關心青少年身心健康，強化各級學校反霸凌、反毒宣導，並對電子煙、大麻等進行源頭查處。



台下警官全都正襟危坐，仔細聆聽侯友宜致詞，並繼續由廖訓誠等人進行簡報，講述打詐、反毒、反霸凌等績效。