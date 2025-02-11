電價將漲　張嘉郡：台電巨虧因錯誤能源政策

藍委張嘉郡接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月11日電（記者 楊騰凱）台“經濟部長”郭智輝日前受訪時透露電價將調漲。對此，中國國民黨籍“立法委員”張嘉郡今日受訪表示，台電連年虧損，問題出在錯誤的能源政策，棄用便宜的核電選擇昂貴的綠電。郭智輝自己是業界出身，不要反過來扒產業界的皮，能源政策不改，最終還是轉嫁給全民埋單。



郭智輝10日受訪時表示，針對外界關切電價是否調漲，大家如果同意，可以稍微讓我們調一下。但還是會照顧一般民生，一般民生用電基本上不漲，但用電量大者基於“使用者付費”原則，會朝“加一點”的方向研擬。



郭智輝並指出，台電虧損是因補貼民生用電，現在成本是每度新台幣3.7元，民生用電是2.7元，目前每發1度就虧損1元，光是補貼民生用電，1年就要虧700、800億元，加上其他學校、機關等補助，更上看800、900億元。



張嘉郡今日受訪表示，台電虧損不是去年才造成，政府去年已漲過電價，“立法院”也同意撥補1000億元，但仍無法解決虧損問題。



張嘉郡表示，台電從金雞母變成賠錢貨，問題出在能源政策上，但民進黨政府不願面對現實，也聽不進在野黨呼籲應檢討能源政策的建議，也不思考重啟核能，才會造成如今的窘境。



張嘉郡表示，核能成本每度電只要1元，但民進黨為了反核，使用成本高的天然氣，最貴的時候每度高達6元，光電風電每度電也將近6元，這才是最根本的問題，也是台電虧損主因。



張嘉郡表示，民進黨政府應務實面對能源政策，檢討能源配比，調整購電政策，降低購電成本，不然任何方案都只是治標不治本，漲電價和撥補經費會變常態化，最終還是轉嫁給全民埋單。



張嘉郡也喊話說，郭智輝自己是業界出身，不要反過來扒產業的皮，應該思考改變能源結構，而不是一直把錯誤政策的成本轉嫁給人民，只想著去菲律賓種綠電，這根本是本末倒置。