“立院”訂餐　韓國瑜歡迎委員推薦地方小吃

“立法院”11日就“行政院”提出的“公職人員選舉罷免法”修法覆議案進行投票表決。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月11日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日就“行政院”提出的“公職人員選舉罷免法”修法覆議案進行投票表決。由於投票時間接近中午，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布備有午餐給朝野“立委”，韓同時宣布，為振興地方小吃經濟，他歡迎各“立委”推薦小吃作為“立院”訂餐參考，促進各縣市小吃事業。



在野黨團上會期在“立院”聯手修正“公職人員選舉罷免法”，要求罷免連署必須附上身分證影本，加嚴連署審查。“行政院”在農曆春節前對修法提出覆議，“立院”今日對覆議案進行投票。如果開票結果否決“行政院”提出的覆議，“行政院”就必須接受修法。



今日中午約11時30分，“立法院”議場開始佈置成投開票所，對覆議案進行記名投票，在藍白聯手之下，“行政院”提請的覆議案預計會遭到否決。



韓國瑜在投票前表示，由於覆議案投票時間已經接近中午12時，“立法院”備有午餐，會請工作人員發放午餐到各位“立委”手上。



韓國瑜指出，另外，新的會期為振興地方小吃經濟，歡迎委員踴躍推薦各縣市小吃至總務處，作為總務處開會訂餐的參考對象，希望各位委員踴躍推薦，促進各縣市攤商小吃等各種事業。