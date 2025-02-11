韓國瑜拋追加減預算解套　綠委質疑不可行

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月11日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天召開院際協調，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜表態願採追加減預算方式處理今年度總預算案，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，只要韓國瑜願意努力，各黨團願意對話，都是好的開始，但應先把總預算審查報告送出，行政單位才能反映。若沒審查直接跳到追加減預算，法制面可不可行是大問號。她也說，“行政院”後續依照總預算要提出覆議案，也是行政救濟的方式，可以讓“立法院”對於總預算惡刪、惡砍有一次重新審視的機會。



對於今年度三讀總預算怎麼解套？韓國瑜拋出利用追加減預算，吳思瑤表示，肯定賴清德展現高度、誠意，邀集五院院際協調，用溝通取代衝突，無論如何都是好的開始。讓韓國瑜掌握總預算惡砍、惡刪，影響其他部會、院的運作。她希望回到“立法院”，透過立法、行政兩院協商，讓惡刪、惡砍的總預算案得到解決。



她表示，韓國瑜甚至提到用追加減預算，只要法制面可行，只要韓院長願意努力，只要個政黨願意對話，我們都願意努力。但是法制面有明確規範，追加減預算在預算法第79條規定，幾個項目規定追加減預算的前提，“立法院”惡砍惡刪能否成為追加減預算辦理因素，法制面要先商議。但橫在眼前最關鍵是“立法院”應該先將總預算案送出報告，衹有把凍結、刪減數算清楚，各部會才能計算，直接跳到追加減預算是否可行是大大問號。

