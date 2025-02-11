台媒：海龍蛙兵將撤離金馬至澎湖

2023年6月台陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營舉辦50週年隊慶，海龍退役的藍委江啟臣（左）看到大批海龍蛙兵學弟，開心地與他們自拍留念。（江啟臣臉書） 中評社台北2月11日電／台軍方部署於金門、馬祖前線，有“水鬼”之稱的陸軍海龍蛙兵將有重大戰略調整。台媒報導，據指出台“國防部”規劃，未來蛙兵任務重心將至於澎湖，原本的金門將僅保留儲訓隊訓練中心，馬祖也只保存少數人力進行運補戒護等運用，陸軍目前已進行意願問卷調查。



根據《中時新聞網》報導，目前海龍蛙兵主要駐守在，金門、馬祖及澎湖，原本一度規劃部分人員將駐守淡水河口，目前已確定改為陸戰隊兩棲偵搜營及66旅負責。



知情人士表示，依據戰略規劃調整，陸軍正在規劃將海龍蛙兵從金門與馬祖“後調”至澎湖。但為了訓練，金門仍將保持儲訓隊與訓練中心編制。其餘全調往澎湖進行戰訓。



據瞭解，位於澎湖牛心灣的新建營舍與碼頭剛落成，訓練海域也較廣闊，最重要的是，美軍海豹特種部隊也都固定在此進行協訓，因此未來陸軍兩棲偵察營將進駐在當地，僅在必要時進行支援任務。



美軍海豹部隊現役成員，每年都會以“閃光”專案，協訓台灣特戰與海龍蛙兵以及特殊艇隊，這些成員都是現役軍人，但人數不多。據瞭解，協訓地點並不在金門駐地，而在澎湖與台灣本島。



但考量蛙兵需要移訓，且因金門與大陸僅一線之隔，美軍若直接前往金門協訓海龍蛙兵，過於敏感，因此重點將至於澎湖。

