蔡壁如選黨魁談既得利益者弊端　黃國昌嗆

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選候選人蔡壁如發文質疑，民眾黨前主席柯文哲政治獻金案延燒至今，為何核心成員始終無法出具檢討報告？民眾黨代理主席黃國昌11日忍不住反嗆，去年夏天，柯文哲帶著民眾黨公職向社會說明時，他沒看到蔡壁如，恐怕對於去年夏天發生的事，掌握得還不夠全面。



至於台北地檢署分“他”字案調查民眾黨籍“立委”吳春城有關“壯世代”利益迴避相關情事，黃國昌說，當初三黨協商通過時，民進黨籍“立委”吳思瑤帶著一群綠委上來蹭，蹭得可開心了，也是吳思瑤代表民進黨團協商簽名，現在為了對民眾黨政治攻擊，卻忘了自己曾做過的事？



蔡壁如昨晚在臉書發文砲轟，政治獻金延燒至今超過半年，為什麼核心成員們卻始終無法出具一份檢討報告？她認為，對支持者毀棄自己的承諾，不只領導團隊應該感到慚愧，更會讓支持者羞愧。她更說，現在民眾黨的領導團隊害怕蔡壁如重返中央，是因為怕她執行柯文哲的SOP，要求團隊確實交出檢討報告，這樣就會有許多既得利益者的弊端被攤在陽光下。



台灣民眾黨“立法院”黨團11日上午召開時事聯訪記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”麥玉珍出席。



媒體也問及，通訊傳播委員會（NCC）日前公布2月5日起，民眾海外購入3C產品得加收新台幣750元審查費用，引發各界撻伐，在民進黨團於行政立法協調會上反映民意下，宣布暫緩。



黃國昌批評，NCC正事不幹，幹起有牌流氓，簡直莫名其妙，在引起民怨沸騰後，終於宣布暫緩。這整件事可以看得出來，民進黨對NCC具有實質指導的權力，否則NCC作為獨立機關，怎麼會民進黨團一反映民意，NCC就馬上照辦？



張啟楷提醒，NCC的公告是暫緩，不是都不收費了，本來就不應該收費，憑什麼去收這筆錢？他明確要求NCC以後不能再收這筆錢！