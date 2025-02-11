新竹清華秀大數據分析　學霸愛挑戰性高課程

新竹清華大學今日舉辦記者會公布校務研究中心大數據分析成果。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月11日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學今日舉辦記者會公布校務研究中心大數據分析成果，發現學業成績表現較好的學生更願意選修需投入時間較多的高挑戰性課程，而非為求高分選擇簡單課程，顛覆外界對大學生選課行為的猜想。新竹清華校長高為元除大讚大數據分析如明鏡般，也表示學校各項校務政策將以此為依據進行微調優化。



新竹清華大學今日舉辦記者會公布校務研究中心大數據分析成果，包括校長高為元、副校長戴念華、助理副校長嚴大任、全球長彭心儀、學務長詹鴻霖、校務研究中心主任區國良等人都到場出席。



高為元指出，校研中心的任務不僅是蒐集及分析數據，也為學校制定各項校務政策提供客觀的數據基礎，比如各項獎學金的發放標準等。各種創新的制度實施一段時間後，也會透過校研中心的研究調查來微調優化，要精準制訂校務政策，就要有如明鏡般的校務研究大數據分析，至於能否反映真實的情況，就看鏡子亮不亮。



校研中心主任區國良表示，校研中心以大數據分析從2016至2023年逾2萬8千門專業課程發現，學業成績表現好的學生更願意選修需投入時間多的高挑戰性課程，而非為求高分選擇簡單課程，顛覆外界對大學生選課行為的猜想。



區國良指出，校研中心以“咖啡分類法”將專業課程分為四大類型，包括需要高度投入的濃縮咖啡型、難度較高的美式咖啡型、得分較高的拿鐵型，以及適合入口的可可拿鐵型課程。“就像品味咖啡，每門課程都有自己獨特的風味與價值。”



區國良說，學業成績表現越好的學生，對於需要投入大量時間與心力的濃縮咖啡型課程越表現出高度興趣。獲得書卷獎的學生選課也呈現均衡分布，不會刻意選擇較簡單的課程。而根據大數據分析顯示，優秀學生選課時重視學習內容，而非僅以取得高分為目標。