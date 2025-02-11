AIT健康台灣論壇卓榮泰出席　媒體不得採訪

AIT與台灣美國商會舉辦的醫療論壇，維安森嚴，不開放採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月11日電（記者 張穎齊）台灣美國商會（AmCham Taiwan）和美國在台協會（AIT）11日下午舉辦2025健康台灣樂齡論壇，AIT台北辦事處長谷立言、“行政院長”卓榮泰等人均與會，現場維安戒備森嚴，不開放媒體入場，會場內外也都是維安警力。



“2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康”11日下午在台北晶華酒店3樓宴會廳舉行，與會者有谷立言（Raymond Greene）、AIT商務官柯思遠（Kris Kvols）、台灣美國商會監事任艾克。“行政院長”卓榮泰、“政院”秘書長龔明鑫、民進黨籍“立委”王正旭等受邀出席。與會者包括台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿、健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻、衛生研究院副院長許惠恒、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長林宗憲、心臟學會理事長李貽恒、“衛生福利部政次”呂建德、“國健署長”吳昭軍、“健保署副署長”龐一鳴、陳亮妤、台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆、台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯、秘書長許永和、萬芳醫院長劉燦宏、健康福祉研究中心執行長許志成等。現場來賓上百人。



該活動為AIT美國在台協會與台灣美國商會共同舉辦，雖僅討論健康、醫療等民生議題，卻戒備森嚴，裡外都是制服與便衣員警，主辦單位一一確認身分，禁止媒體靠近會場，會場全程不開放媒體入內。



谷立言、柯思遠等AIT人員陸續入場，面對提問均微笑不受訪。



活動流程為谷立言、任艾克、卓榮泰先致詞、大合影，接著由陳志鴻等醫界人士陸續進行專題演講，一直到傍晚5點由呂建德進行閉幕致詞、大合影結束。



台灣美國商會表示，此次活動因應台灣即將在2025年邁入超高齡社會，為促進全民的健康生活，實踐“健康台灣”的“國政願景”，賴清德成立健康台灣推動委員會，邀集各界代表，作為擬定健康台灣政策推動的溝通平台。今日論壇與AIT共同舉辦，期待持續凝聚政府、民間團體及產業界的力量，公私協力促進全人健康，共同提升台灣人健康餘命。