操作分屍案謠言　藍委批綠側翼泯滅人性

國民黨“立院”黨團11日下午召開“再怎麼野蠻也不能拿分屍案搞鬥爭?!”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月11日電(記者 俞敦平)高雄市連續殺人分屍案震驚全台，有媒體報導稱，因藍白聯手刪除預算，導致無法開挖化糞池蒐證。對此，國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強今日表示，如果真的要開挖，這是地方政府要負擔，跟“立法院”審查預算有什麼關係？且警方已經澄清，沒必要開挖化糞池，證實是假訊息。他痛批，“再怎麼冷血也不該冷血到這種地步”。



國民黨“立院”黨團今天下午在黨團記者室，召開“再怎麼野蠻也不能拿分屍案搞鬥爭?!”記者會，首席副書記長羅智強、藍委牛煦庭、翁曉玲出席。



國民黨團強調，“警政署”與“法務部”預算整體增加，刪減部分僅限於非核心業務，不影響偵辦案件。高雄市警方亦已澄清，無需開挖水池蒐證，與預算無關。藍委痛批綠營操作社會案件來攻擊在野黨，呼籲政府停止政治操作，專注懲兇與還原真相。



羅智強指出，有人散布謠言稱，因“立法院”刪減警政預算，導致高雄警方無法開挖化糞池進行搜證。他強調，根據預算編列原則，地方政府本就應負責刑事辦案經費，而台北市政府亦有相應編列，質疑高雄市政府是否規劃不足。他進一步指出，高雄市警察局已正式澄清，根本無需開挖，遑論經費不足的問題。



羅智強痛批，這類假新聞是綠營側翼慣用手法，透過媒體及網路操作，誤導民眾將社會案件與政治鬥爭掛鉤。他強調，“警政署”今年預算增幅高達72億元，最終刪減金額僅9000多萬元，主要涉及媒體宣導與黑熊學院的民防訓練經費，並未影響警察執法資源。他譏諷，若高雄市政府真沒錢，可向台北市長蔣萬安求助，“反正連手語老師的經費都能出，幫忙挖化糞池也沒什麼關係。”



翁曉玲則補充，針對“法務部”的預算，“立法院”此次刪減幅度極小，例如“高檢署”僅被刪減3000萬元，台北地檢署500萬元，高雄地檢署甚至未被刪減任何經費。她強調，檢察署的業務費可在其他項目內部調整，因此不會影響偵辦能力。

