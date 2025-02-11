選罷法覆議失敗　藍黨團促賴儘快公布新法

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月11日電(記者 俞敦平)藍白陣營今日在“立法院”院會上成功否決“行政院”提出的選罷法覆議案。投票結事後，中國國民黨“立法院”黨團召開記者會說明，黨團首席副書記長羅智強表示，此次修法是為了確保罷免連署的真實性，並符合民意，並批評民進黨輸了表決後仍試圖翻案。他也呼籲賴清德盡快公布修法結果，使新法正式生效。



國民黨籍“立委”翁曉玲則質疑“中選會”對新舊法適用問題的解釋不公，認為應該確保罷免案的競爭環境一致，避免因不同時機提出罷免案而產生不公平情況。



“立法院”院會今日對“行政院”針對《公職人員選舉罷免法》修法提出的覆議案進行表決。下午1點半，表決結果揭曉。在藍綠兩黨全數投票的情況下，贊成票51票、反對票60票。在野的藍白陣營再度聯手，成功否決“行政院”的覆議案。這也是本屆“國會”第三次駁回“行政院”的覆議案。



對此，羅智強表示，此次選罷法修正案的目的，是讓罷免連署程序更具真實性，因此比照“總統”選舉的連署規定，要求連署人附上身分證影本。他批評民進黨在表決失敗後仍試圖透過覆議翻案，並呼籲賴清德盡快公布修法結果，使新法正式生效。



羅智強強調，此次修法有利於提高罷免制度的透明度與公平性，並獲得民調支持，呼籲民進黨尊重民主機制，順應民意。



此外，關於新舊法適用問題，翁曉玲指出，目前“中選會”的解釋可能導致罷免不同政黨“立委”時適用不同標準，形成不公平競爭。她認為，若罷免案是在新法公布前提出，第一階段的提議人可以不檢附身分證影本，但在新法生效後，進入第二階段的連署時，就應該適用新法，確保所有罷免案都在公平條件下進行。