特朗普課藥品關稅　陳昭姿：台要能自行生產

藥師出身的民眾黨籍“立委”陳昭姿接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月11日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普揚言對藥品等範圍廣泛的進口產品課徵關稅。藥師出身的台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿向中評社表示，特朗普的政策衝擊全世界，不管是要課徵藥品關稅還是限制，都產生一定程度的影響。而很多原料藥是來自中國大陸或印度，既然遇到這樣的狀況，台灣要考慮具備自己的生產能力並非都仰賴外界供應鏈，也期盼美國願與台灣藥廠合作。



特朗普甫上任即表示，他最快會在2月中旬對藥品、晶片、油氣等範圍廣泛的進口產品課徵關稅，將對加拿大、墨西哥課徵25%關稅（目前暫緩），對中國加徵10%關稅，因這些國家無法阻止非法移民與芬太尼等毒品流入美國，並將鎖定歐盟採取“非常實質的關稅行動”。



針對特朗普課徵藥品關稅，對台灣是否有影響?陳昭姿11日赴台北晶華酒店參加“2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康”開幕典禮時，接受中評社訪問。



陳昭姿表示，特朗普的藥品政策，對全世界衝擊都存在，她會與台灣醫藥界朋友好好討論，因過去有很多原料藥來自中國大陸、印度，現在不管特朗普是要做關稅處理、還是限制，都已產生某種程度的影響。她1月20日訪美參加特朗普就職典禮時，有與美國智庫溝通，談到針對藥品、毒品、新冠感染用品等問題，必須有相關的生物防衛。



她說，她向美國智庫表達，自己雖非“立法院”“國防”外交委員會委員，但就科技生物防衛方面是相當重要，希望美國這樣的先進國家，也能找優秀可信任的台灣本土藥廠合作。

