藍委抨擊綠營發動大罷免潮　導致社會分裂

藍委牛煦庭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”牛煦庭今日在黨團記者會後回應媒體回應時，強烈抨擊大罷免潮，指罷免正在各選區種下仇恨的種子。對於有媒體稱“韓國瑜被鷹派總召傅崐萁挾持”一說，更反嗆民進黨才是被超鷹派總召柯建銘綁架的受害者，呼籲回歸理性、以“國事”優先，最終由人民說了算。



全台各地民團自3日起陸續赴“中選會”遞交第一階段罷免提議書。“中選會”說明，累計迄10日下午5時為止，“中選會”目前收到的罷免案送件數為47案，其中44案為“立委”罷免案（綠委吳沛憶罷免案有2案），1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。



牛煦庭表示，不管你的政治意識形態是什麼，罷免就在各個選區種下仇恨的種子。他認為，本應作為問責工具的罷免，現正被惡性政治鬥爭所利用，牽扯“立委”們分心本該專注於“立法院”工作的本業，反而淪為政治騷擾。



牛煦庭進一步質疑，究竟是誰在掀起這波大罷免潮？他指出，即便是在野黨內那些表現溫和、低調耕耘基層的“立委”，也難逃罷免風波的波及，這絕非僅因個別表現不佳，而是背後另有隱情。他指出，“我們原本只希望在‘立法院’做好工作，卻被迫分身去應付這些不公不義的政治操作。”



在回應記者提問時，有媒體指出，綠營先前曾宣稱“韓院長”屬於鴿派，實際上卻被鷹派的總召傅崐萁挾持，使得外界對其立場產生疑慮。對此，牛煦庭反問說，“如果如此，那我還覺得全‘立法院’最鷹派的那個人應該叫柯建銘。請問其他民進黨的區域‘立委’，難道都樂見整個民進黨被最鷹派、最瘋狂的柯建銘綁架嗎？”