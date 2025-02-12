莊嚴：賴清德默許大罷免　本質上還是要鬥

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 資料照） 中評社台中2月12日電（記者 方敬為）賴清德10日啟動院際協調權，首度邀請“5院院長”會商，強調要團結和諧。黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，賴表面主張和，實際上卻默許大罷免，本質上還是要鬥，賴無法忍受朝小野大，施政被牽制，雖然沒有親自下令罷免，但順水推舟放任柯建銘發動罷免，要以拖待變，越亂越好，是種打掉重練、搏一把的概念。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



“賴政府”執政以來，朝野激烈衝突，政局混亂，賴清德啟動“院際調解權”，10日邀集“五院”共商“國政”，賴清德表示，“五院”就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量，希望透過院際會商向外界傳遞明確訊息，無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地的大步向前。



莊嚴表示，賴清德雖然表面上強調和諧，可是民進黨推動大罷免行動仍如火如荼，即使賴清德曾說過，“民進黨不介入”，但實際上各選區的罷免團體、領銜人都存在綠營的影子，也就是說，賴宣稱不介入，其實是默許民進黨公職人員運作罷免，也不見賴有意懸崖勒馬喊停，顯然大罷免符合賴清德當前的意念。

