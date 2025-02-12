日月潭觀光圈聯盟交接　李吉田：盼陸客來台

日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月12日電（記者 方敬為）日月潭觀光圈聯盟11日舉辦新卸任盟主交接，新任盟主李吉田接受中評社訪問表示，台灣的觀光旅遊業近來確實面臨挑戰，包括旅遊內需低迷、境外旅客市場欠佳等，如何突圍是他接下來首要課題。對於上海、福建居民有望恢復來台團體遊，李吉田表示樂見，也呼籲政府要放下歧見，觀光與政治無關，陸客來台對觀光產值有益，業者皆期盼。



南投縣觀光產業聯盟協會與日月潭觀光圈聯盟11日在九族文化村舉辦新春團拜午宴，並安排新卸任盟主交接，由卸任盟主魏振宇交接給新任盟主李吉田。李同時擔任南投縣旅館商業同業公會理事長，中國國民黨籍縣長許淑華擔任見證人，現場席開42桌，有400多位南投縣觀光旅遊業人士出席，場面盛大。



對於接任盟主，李吉田向中評社表示，日月潭觀光圈聯盟是台灣規模最大觀光產業聯盟，由57個公協會組成，並涵蓋4個遊樂區，充分展現了南投縣以觀光為核心發展模式的重要性。



李吉田強調，南投縣憑藉著豐富的大山大水和優美的自然景觀，已經形成一個以觀光取勝的產業基礎，南投縣每年吸引超過300萬名“國內外”遊客到訪，對地方經濟產值的貢獻不容小覷，日月潭觀光圈的範圍不僅涵蓋南投本縣，更延伸至彰化的田中與二水，構成了集集地區的一條重要觀光支線，過去業者各自為政，常是單打獨鬥，未來他會加以整合，要打團體戰發展觀光。



談到發展藍圖，李吉田說，將南投縣的觀光產業劃分成4個區域，串聯各區域資源，並與中台灣跨縣市的觀光業者攜手合作，共同強化南投、彰化甚至台中的觀光發展，這樣的區域聯合策略，不僅可以共享資源，還能在競爭激烈的國際市場中形成更具吸引力的品牌優勢。



對於海外市場，李吉田表示，每年聯盟都會設定數個海外推廣計劃，過去曾前往日本、泰國、越南等國家，未來則希望能拓展至歐美市場，積極推廣南投的觀光旅遊資源。他特別提到，聯盟與日月潭風景區管理處、觀光署以及南投縣政府之間建立了良好的互動與聯繫，這樣的協作模式為南投吸引境外觀光客提供了堅實的後盾。