區國良：DS對全球AI市場會形成正向循環

新竹清華大學學習科學與科技研究所教授區國良。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月17日電（記者 盧誠輝）大陸DeepSeek AI模型爆紅震撼全球，多款大陸國產AI大語言模型也接連登場。新竹清華大學學習科學與科技研究所教授區國良接受中評社訪問表示，DeepSeek橫空問世對微軟（Microsoft）的OpenAI形成巨大壓力，隨著像DeepSeek這樣強大競爭者的出現，對全球AI市場會形成正向循環，最後受惠的是一般使用者。



區國良，中央大學資訊工程研究所博士，曾任新竹清華大學副學務長，現為新竹清華大學學習科學與科技研究所教授與校務研究中心主任。



區國良指出，DeepSeek在美國晶片封鎖下，能在這麼短的時間做出來，實在不簡單。這對全球AI市場將會是一個良性循環，相信其他公司很快就會跟進，各式各樣相關的AI模型都會大鳴大放，未來不論是學術界或企業界也都能以更節省成本的方法訓練出相關的AI模型，不需要再花費這麼高額的成本。



他提到，過去AI大語言模型在衹有微軟（Microsoft）公司的OpenAI ChatGPT獨占鰲頭時，很多功能都僅有特定的群體可以使用，且免費版也有使用次數上的限制，但在DeepSeek這個強大的競爭者出現後，OpenAI也因此產生危機感，怕原本使用者都跑去用DeepSeek，因此開始釋出更多的免費資源讓一般用戶使用。



區國良分析，如果DeepSeek宣稱只使用2048塊的輝達H800型GPU、557.6萬美元的金額和55天的時間就完成DeepSeek－V3的訓練模型是真的，相信很多其他大型AI公司，很快就能以更短的時間訓練出各式AI模型，這對AI產業的未來發展與普及化絕對是正向的。

