柯建銘批韓國瑜是全世界最恐怖“立法院長”

柯建銘今天再度出席記者會提到“非罷不可”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月11日電（記者 黃筱筠）在賴清德昨天召集“五院院長”院際協調之後，民進黨“立法院長”黨團總召柯建銘今日再度公開召開記者會，又提到大罷免時代來臨。今天選罷法覆議案投票，台灣民眾黨“立委”黃珊珊、林憶君並未投票否決覆議案，柯建銘表示，大逃亡潮來臨了！柯建銘還痛批，韓國瑜是全世界最恐怖的“立法院長”，比中國與俄羅斯都強。



韓國瑜昨日在院際協調之後表示，他當面請賴清德以民進黨主席身份，呼籲停止惡性大罷免，而賴答“菩薩畏因，眾生畏果”，韓認為，此因就是總預算案，他會就這一點，本於職權與各黨團協商。



“立法院”今天針對《公職人員選舉罷免法》修正案進行覆議案表決投票。最後以60票否決覆議案通過，民進黨51席則全數投下支持票，但難敵席次劣勢。民眾黨黃珊珊、林憶君沒有出席投票，民眾黨表示，他們“出國”都有向黨團和院會請假。



柯建銘下午在黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、“立委”沈伯洋、林楚茵、林月琴等陪同下出席召開“藍白亡台“滅國”，藍白只會騙，大騙局！大變局！非罷不可”記者會。



柯建銘一人又從之前議題開始講起，一講就是40分鐘。最後，吳思瑤說要補充2分鐘，才讓吳有講話機會，但講不到幾句，柯又搶回話語權。



對於選罷法覆議案遭到否決，柯建銘說接下來要提出暫時處分以及“釋憲”案，這是一整個配套。吳思瑤也說，對於覆議案民進黨票票入匭，反觀藍白陣營60票，民眾黨有兩位沒有投票，民眾黨為什麼沒有投票，有什麼解讀，大家可以想想，就如總召說的“大逃亡潮”開始了。今天覆議案行使，藍白陣營自掘墳墓，為大罷免浪潮“添柴火”。

