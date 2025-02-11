馮世寬有淵源　龍元寺動土請到蔡英文等大咖

蔡英文出席淡水向天山龍元寺開山建寺動土興工奠基大典致詞。（照片：新北市議員李宇翔臉書） 中評社台北2月11日電／新北市淡水向天山龍元寺11日舉行開山建寺動土興工奠基大典，儀式依循宗教傳統，由行天武聖宮住持玄微師父主持。現場冠蓋雲集，包括蔡英文、“總統府”祕書長潘孟安、副祕書長何志偉、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、中國國民黨籍新北市長侯友宜，以及朝野“立委”與議員等出席。



淡水向天山龍元寺位於淡水北新路三段，北台灣知名賞櫻景點淡水天元宮旁，是由淡水行天武聖宮推動開山建寺。歷任“國防部長”、“退輔會”主委”馮世寬篤信關公，曾是淡水行天武聖宮的主委，今日的動土典禮蔡英文與府方都相當捧場。



蔡英文、前“退輔會”主委”馮世寬、“總統府”祕書長潘孟安、副祕書長何志偉等人今天都出席淡水向天山龍元寺的動土典禮。



“立法院”方面，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、民進黨籍“立委”陳亭妃、國民黨籍“立委”洪孟楷與其母親前“立委”郭素春、國民黨籍“立委”楊瓊瓔等人也參與。



出席者另包括新北市長侯友宜、國民黨籍新北市議員陳家琪、民進黨新北市議員李宇翔。



蔡英文在致詞時強調，宗教信仰在台灣發揮穩定社會的作用，並期許台灣在神明庇佑下能夠更加安定繁榮，持續受到世界關注。



住持玄微師父則表示，希望新寺落成後，不僅能成為地方信仰中心，也能帶動和平與祥和的氛圍。此外，來自全台各地的宮廟代表也共襄盛舉，包括台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標等宗教界人士，場面熱鬧。