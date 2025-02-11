嘉義市大福興宮拋繡球招親　男女失衡擴大

嘉義市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟在西洋情人節前夕，舉辦“拋繡球招親大會”。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義2月11日電／嘉義市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟在西洋情人節前夕舉辦拋繡球招親大會，廟前廣場搭起3層樓高的舞台，500多名未婚男女參加。當女主角將繡球拋向空中時，眾男高舉雙手搶接繡球，還有4名男士搶抓繡球不放，最後一同上台配對，增添活動趣味。大福興宮總幹事蔡坤章說，女性經濟獨立選擇不婚多，報名年年男多於女。



活動中，沈姓女子身著古裝從高台上拋下繡球，同時獲4名男性青睞，搶接到繡球。她說，感覺拋繡球招親很好玩而參加，很意外有這麼多人搶接繡球，會先取得彼此的聯絡方式，透過聊天尋找好姻緣。



另一名參加活動的男子說，因職場同事多為男生，希望透過活動多認識異性。連續參與活動3年，透過活動認識幾名女性朋友，希望今年就能找到正緣。雖然現今網路交友發達，但線下認識更有溫度。



大福興宮總幹事蔡坤章表示，為鼓勵男女青年尋覓良緣結婚，月老祖廟10年前開始舉辦未婚聯誼活動。今年擴大以古禮招親拋繡球，適逢春節過年，搭建充滿喜氣洋洋的招親大舞台，增添活動的樂趣，讓參加的青年朋友放鬆心情。



蔡坤章指出，今年報名男性約400多人，女性近百人，平均年齡30多歲。男性近半是公務人員，報名年年男多於女。原因是現代女性經濟獨立，選擇不婚多，各行各業女力崛起，不再像過去經濟依賴男性。



知名的職業媒婆黃淑晴去年曾接獲50歲、未婚護理師請她媒介，開擇偶條件是對方要有新台幣8千萬元的資產，結果黃促成美國返台、喪偶退休醫師與她交往。黃淑晴媒合8千萬條件的擇偶對象，經媒體報導，蜂擁而來擇偶電話打爆她的手機。



黃淑晴談到，找她求姻緣者，大多是30歲以上適婚男女。男多於女，男女比例10：1，許多女性經濟獨立，選擇不婚。過年期間，年輕人返鄉，父母長輩關心孩子婚事，頻頻來電問她是否可以幫忙牽紅線。她統計過300多名擇偶者，女孩希望的對象：醫生、科技新貴、工程師、企業主、公務員，還要有房、有車、有資產。擇偶條件五花八門，很多人忌諱男女年齡差3、6、9歲。



黃淑晴認為，婚姻是一輩子幸福，不能馬虎。現在男孩子多，女孩子少，很難找對象，“你要撿人、人家也是要撿你”！