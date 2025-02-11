韓赴院際協調中招？黃揚明：賴清德執迷不悟

韓國瑜。（中評社 資料照) 中評社台北2月11日電／賴清德10日召集“五院院長”進行院際協調，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜請賴清德以民進黨主席身份呼籲各方停止惡性大罷免，賴清德則以“菩薩畏因，眾生畏果”回應。對此，資深媒體人黃揚明11日在政論節目中表示，韓中招了，但並不是韓智慧不夠，而是賴清德太執迷不悟，導致這場會議沒有意義，韓變成賴指責的對象。



賴清德昨天在“總統府”內召開院際會談，韓國瑜主動提及罷免造成社會衝突，仇恨式動員對台灣社會絕對不是好事，盼賴清德以民進黨主席身分呼籲各方停止惡性大罷免。對此，賴則引用佛門名言“菩薩畏因，眾生畏果”回應，並指“因解決了，大罷免就能雲淡風輕，就會消退”。



根據《中時新最網》報導，黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，這場會議的結論是“空”，因為韓國瑜想問的是民進黨為何要發起大罷免，但賴清德卻認為是在野黨砍預算、亂修法，導致現在面臨要面臨大罷免的後果。黃揚明認為，政治人物用佛法合理化自己的行為，是一件很悲哀的事，賴清德的種種舉動證明他就是大罷免的幕後黑手。



而黃揚明認為，韓國瑜“中招了”!並非認為韓不夠有智慧，因韓仍是希望朝野團結往前走，去參加這場會談把該說的話都說了，但賴清德執迷不悟，導致這場會議沒有意義，韓反變成賴指責的對象。