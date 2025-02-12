蘇偉碩：賴清德種惡因釀惡果會鬥到2028

醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月12日電（記者 蔣繼平）針對賴清德引述佛經“菩薩畏因，眾生畏果”回應大罷免，關心時政的醫師蘇偉碩接受中評社訪問指出，真正的“因”是賴只拿到4成民意卻要做出擁有6成民意“總統”的權力，政治基礎完全不夠，院際調解是形式，目前也非“院際摩擦”而是“政黨摩擦”，該“調解”的是賴自己的內心，進行朝野政黨會談，但賴都不做也不面對，只想鬥，最後的“果”就是台灣政治繼續陷入僵局，各種問題無法解決。



蘇偉碩認為，靠大罷免改變局面沒那麼簡單，但賴清德的個性就是會這樣去做，從賴過去擔任台南市長任內時就是這樣，就是不進議會。那時候因為有登革熱造成非常多民眾傷亡的壓力才被“叮”進議會，但賴還是覺得不服被彈劾的事跑去抗議。以賴過去從政的邏輯來看，賴是不會認輸的，恐怕也不會因為罷免案輸掉就妥協，操作完罷免案不服輸，再說要看2026選舉，選完後又說2028再來檢視民意，就是想要鬥而已。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。

