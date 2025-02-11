“中研院士”陳培哲重批賴清德治理無方

台大醫學院教授、中研院院士陳培哲。（照:截自台大醫院網站） 中評社台北2月11日電／民進黨發動大罷免，造成朝野嚴重對立。台大醫學院教授、“中研院”院士陳培哲11日表示，“賴政府”拿到政權後，根本沒有治理“國家”，包含能源、健保、少子化、兩岸等政策問題都沒有提出解方，只會靠選舉的手段來操作罷免，“選舉有策，‘治國’無方”，所有制度因此都在空轉。



根據《中時新聞網》報導，陳培哲談到，賴清德上台後，不只所有問題都沒解決，更沒提出政策，當中像是健保面臨嚴重挑戰，現在台灣醫療系統不只財務虧損，人力不均的問題更是嚴重，不只護理師不足，重症、難症醫師也因為收入少而不願意留下來。



陳培哲指出，除了健保財務與醫療人力問題迫在眉睫，其他像是高等教育缺乏國際競爭力，少子化困境依舊存在，能源問題也是同樣嚴重，民進黨政府擔心得罪選民，賴清德迄今不敢重啟核能，不斷燃煤，對自然環境造成傷害，並釀成極端氣候。



陳培哲也說，另外像是兩岸、美國總統特朗普課徵關稅，都沒看到“賴政府”提出因為的作為，“政府都做了什麼呢？很明顯賴清德根本不懂，對美國也使不上力。”



論及“立委”大罷免潮啟動，陳培哲指出，民進黨政府拿到政權後，缺乏治理人才，所有“部會”首長幾乎都是工具人，甚至“行政院長”卓榮泰也是空的“院長”，只能靠如同選舉手段的大罷免來刷存在感，“大罷免不可能停下來， 因為沒有事情可以做。”