高為元：台灣不應將所有資源集中單一領域

新竹清華大學校長高為元。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月12日電（記者 盧誠輝）台積電董事會12日首次在美國召開，引起全球科技界關注。新竹清華大學校長高為元接受中評社訪問表示，世界局勢一直在變化，已無所謂的“常態”，未來台灣產業應該更多元與多樣發展，才能因應世界局勢的各種發展，以更廣泛宏觀與跨領域結合的考量和布局來面對各種挑戰。



高為元，美國凱斯西儲大學高分子科學博士，在台北出生讀到小學畢業後隨外交官父親赴美，1998年起任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校達18年，期間曾任該校生醫工程學系副系主任，2015年任香港大學副校長，2016年任港大轉化醫工講座教授，2019年借調香港科技園轉化研發所長，2022年返台接任新竹清華大學校長。



高為元指出，從台積電首次到美國召開董事會就可以看出，全球化對台灣科技產業的影響是全面性的，也更凸顯台灣未來不管在科技產業、人才培育或地緣政治的發展，都需要有更廣泛宏觀與跨領域結合的考量和布局，才能因應世界局勢的各種發展。



他強調，世界上沒有什麼所謂的“常態”，因為世界局勢一直在變化，未來台灣該如何面對這些挑戰，並知道自己的優勢與價值在哪，這都是非常重要的事情。台灣應以更多元與多樣的心態去面對世界局勢的發展，才能有效掌握契機，降低對台灣各項產業的衝擊與影響。



高為元認為，台灣不應將所有資源集中在單一領域，而需要多元發展，不應該把雞蛋都放在同一個籃子裡，否則未來可能連要修冷氣都會找不到工人，這樣台灣社會就無法健全的發展，因為一個健康的社會需要各式各樣的人才，才能面對世界局勢的發展。

